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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

"صلاح" زعيم خواتيم الأبطال دائما مع ليفربول



: إبراهيم سعد

مهما ابتعد عن مستواه لفترة قصيرة أو طويلة، إلا أن نجم مصر وليفربول الإنجليزي "محمد صلاح" دائما ما يعود ويكون عريس الخواتيم بل وبطل الليالي الأوروبية لمدة ثلاثة مواسم متواصلة.

بعد المساهمة في تأهل ليفربول لنهائين على التوالي، وتحقيق أرقام قياسية، قد يعجز عن تحقيق البعض منها رونالدو وميسي، يستمر محمد صلاح بكتابة التاريخ في ثلاثة مواسم متتالية كرقم لم يحقق أي لاعب عربي أو أفريقي.

* صلاح والبداية غير المجدية بنهائي حزين وأهداف عابرة للقارات

نجح محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي خلال موسمه الأول ٢٠١٧/٢٩١٨، على المستوى الأورزبي بإحراز إحدي عشر هدفا عشرة منها يدوري المجموعات وهدف بالأدوار التمهيدية، حيث افتتاح أهدافه في المباراة من دور المجموعات بشباك الأندلسي إشبيلية في ليلة تقاسم مع زميله البرازيلي فيرمينو إحراز الأهداف بمباراة التعادل الإيجابي هدفين لمثلهمها.

واسىتمر "مو" بغزو شباك خصومه، حتى ساهم مع ليفربول لاختتام دوري المجموعات على حساب سبارتاك موسكو الروسي بسبعة أهداف نظيفة منهم هدف مميز للمصري بالأمتار الأخيرة.

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* ليفربول يحصد الثمار مع صلاح رجل الخواتيم

في موسمه الثاني ٢٠١٨/٢٠١٩، لم يفلح "صلاح" في الاستمرار بإفتتاح دوري المجموعات، إلا أنه صنع لزملائه الأهداف على حساب باريس سان جيرمان، وان لم يكن عريس البداية لكنه أحرز هدف الصعود للدور الثاني وقتها على طريقة اللاعبين الكبار بهدف في نابولي الإيطالي من زاوية شبه مستحيلة.

وظل صلاح رجل الخواتيم ليحرز هدف الافتتاح بالنهائي أمام توتنهام ويصبح ثاني عربي يتوج ويحرز اللقب بعد الجزائري "رابح ماجر" نجم الالفية الماضية.

* بدأها خاسرا أمام نابولي وأنهتها أقدامه بشباك سالزبورغ

لم يسجل للعام الثاني على التوالي في بداية دوري المجموعات مكتفيات بثلاثة أهداف من مباراة لأخرى، حتى الغياب الطول مع حظ عاثر أمام الشباك، إلا أنه يعود ويسجل للعام الثالث تواليا بنهاية دور المجموعات بهدف قاتل يصعد بالريدز مرة أخرى للدور الثاني على طريقة الكبار.

ولن تكون ليلة الثلاثاء الموافق العاشر من ديسمبر ٢٠١٩، هي مجرد ليلة بذاكرة الأنصار وعشاق نجم ليفربول، نظرا لكونها الليلة الشاهدة على إحراز "صلاح" هدفه ٢٠٠ ليؤكد أنه رجل الخواتيم وأسطورة عربية سطرت تاريخ لن ينسى.

إذا محمد صلاح ينجح لأول مرة كلاعب عربي وأفريقي، في التسجيل لثلاث مرات متتالية بالمباراة الختامية لدوري مجموعات أبطال أوروبا ومعها يزيد من أهدافه الغير واقفة لأي حد بالبطولة الأشهر بالعالم، مع خطة واضحية ورغبة للذهاب بالفريق الإنجليزي لنهائي ثالث على التوالي.

وبحال نجح "محمد صلاح" بقيادة ليفربول لنهائي ثالث، سوف يصبح أحد أساطير الفريق بكل قوة معيدا للأذهان الثنائية التاريخية بالأيام الخولي لحصد اللقب عامين على التوالي مثلما حدث خلال مواسم ١٩٧٦ /١٩٧٧_ ١٩٧٧/١٩٧٨.