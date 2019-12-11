شكرا لقرائتكم فالنسيا يصدم أياكس ويصعد مع تشيلسي إلى ثمن النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريقا تشيلسي الإنجليزي وفالنسيا الإسباني إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا عن المجموعة الثامنة.

وفاز تشيلسي على ضيفه ليل الفرنسي 2 -1 في الوقت الذي فجر فيه فالنسيا مفاجأة كبيرة وهزم أياكس أمستردام الهولندي في عقر داره 1 -صفر.

وتصدر فالنسيا المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن تشيلسي فيما حل أياكس في المركز الثالث بعشر نقاط ويتذيل ليل المجموعة بنقطة واحدة.

وكان التعادل كافيا بالنسبة لأياكس للتأهل إلى دور الستة عشر لكن فالنسيا خالف كل التوقعات واقتنص بطاقة التأهل من أمستردام ليكتفي أياكس بالانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي بصفته صاحب المركز الثالث.

وعلى ملعب يوهان كرويف أرينا، تقمص رودريجو مورينو دور البطولة وسجل هدف الفوز والتأهل لفريق فالنسيا في الدقيقة 24.

وأنهى فالنسيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جابريل باوليستا في الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، تقدم تشيلسي بهدفين عن طريق تامي ابراهام في الدقيقة 19 والإسباني سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 35 قبل أن يرد لويك ريمي بهدف لليل في الدقيقة 78.

وسيطر تشيلسي على مجريات اللعب في أول عشر دقائق لكن دون فرص حقيقية للفريق الإنجليزي على المرمى الفرنسي.

وجاءت أول فرصة حقيقية لتشيلسي بعد مضي أول ربع ساعة عندما تهيأت الكرة إلى إيميرسون أمام المرمى مباشرة لكن مايك مايجنان حارس ليل تصدى له ببراعة يحسد عليها.

وأهدر الفرنسي نجولو كانتي فرصة ذهبية لتشيلسي في الدقيقة 17 بعدما تلقى تمريرة رائعة من كريستيان بوليسيتش أمام المرمى مباشرة ليسدد كرة قوية لكنها مرت مباشرة بجوار الشباك.

واستحق تشيلسي التقدم بهدف في الدقيقة 19 بواسطة تامي ابراهام إثر تمريرة رائعة من البرازيلي ويليان أمام المرمى مباشرة ليسدد كرة رائعة بكعب القدم إلى داخل الشباك.

Advertisements

وكان إيميرسون قريبا للغاية من تسجيل ثاني أهداف تشيلسي في الدقيقة 29 عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس ليل أمسك الكرة بثبات.

وكاد كريستيان بوليسيتش أن يحرز الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 33 بعدما توغل داخل دفاعات ليل وسدد كرة قوية ولكن الدفاع أبعدها إلى ضربة ركنية في اللحظة الأخيرة.

وجاءت الدقيقة 35 لتشهد الهدف الثاني لتشيلسي عن طريق القائد الإسباني سيزار أزبيليكويتا إثر ضربة ركنية من الناحية اليمنى ارتقى لها برأسه بشكل رائع إلى داخل الشباك الفرنسية.

ولاحت أول فرصة لفريق ليل قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول بعد أن توغل لويز اراوخو بالكرة صوب منطقة جزاء تشيلسي وسدد كرة قوية لكنها مرت مباشرة بجوار الشباك.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة لينهي تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد.

وفي الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني كاد ويليان أن يسجل الهدف الثالث لتشيلسي بعد أن تهيأت له الكرة أمام المرمى مباشرة لكنه تسرع في التسديد ليهدر فرصة محققة لفريقه.

وضاعت فرصة جديدة لويليان في الدقيقة 48 عبر ضربة حرة من مسافة 25 ياردة سددها بشكل قوي لكن مايك مايغنان حارس ليل تصدى للكرة ببراعة.

واهدر أزبيليكويتا فرصة تسجيل الهدف الثاني له والثالث لتشيلسي في الدقيقة 57 بعد أن تهيات له الكرة أمام المرمى مباشرة لكنه سدد في قدم زميله بدلا من التسديد في الشباك.

وشهدت الدقيقة 78 تسجيل لويك ريمي الهدف الأول لفريق ليل بعدما تلقى تمريرة رائعة من البديل جوناثان بامبا أمام المرمى مباشرة وقابلها بتسديدة من لمسة واحدة في سقف الشباك.

وكاد يوسف يازيتش أن يسجل هدف التعادل لليل في الدقيقة 80 عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار الشباك الإنجليزية.

ومرت الدقائق الأخيرة دون حدوث جديد ليخرج تشيلسي فائزا بهدفين مقابل هدف.