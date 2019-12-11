شكرا لقرائتكم مونديال الأندية.. فكرة بدأت في الخمسينات وبطولة عانت مالياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت فكرة لعب بطل أندية أوروبا مع بطل أندية أمريكا الجنوبية في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، ولعب بطل القارة العجوز ريال مدريد في 1956 أمام نادي فاسكو دا غاما البرازيلي في مباراة وصفتها الصحافة بلقاء الأفضل في القارتين، وفي العام الموالي لعب ريال أيضا ضد سانتوس البرازيلي وفاز الفريق الإسباني في كلا العامين.

والتقط الاتحاد الأوروبي الفكرة وقرر البدء في 1960 بمباراة بطل قارته أمام بطل المسابقة الجديدة أنذاك كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية تحت مسمى كأس "الإنتركونتنتال".

ورفض الاتحاد الدولي في البداية الاعتراف بالمباراة بشكل رسمي ووصفها بالمباراة الودية ورغم ذلك فإنها لعبت وفاز ريال مدريد باللقب الأول له، ورغم ذلك فإن "فيفا" وصف الريال ببطل "الانتركونتنتال" وليس بطل أندية العالم لأن الأندية أبطال باقي القارات لم يشاركوا بالمسابقة .

وكان نظام التنافس بمباراتي ذهاب وإياب وفي حال فوز كل فريق بمباراة مهما كانت النتيجة، فإنه يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة وفاصلة وهو الأمر الذي استمر حتى العام 1979.

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وحظيت البطولة برعاية شركة يابانية لتستضيف البلاد البطولة على شكل مباراة فاصلة بين بطلي القارتين انطلاقا من 1980 التي فاز بها نادي ناسيونال من الأوروغواي على حساب نوتنغهام فوريست الإنجليزي .

واستمع "فيفا" في عام 1993 لمقترح من رئيس نادي ميلان انذاك سيلفيو بيرلسكوني باطلاق شكل جديد للبطولة لأندية العالم، وبدأ تطبيق الفكرة في عام 2000 بالبرازيل بمشاركة ثمانية أندية، النصر السعودي كأول فريق آسيوي والرجاء البيضاوي المغربي كأول فريق إفريقي، وتوج كورينثيانز البرازيلي باللقب على حساب مواطنه فاسكو دا غاما، رغم ذلك فإن كأس "الانتركونتنتال" لعبت في نوفمبر من ذلك العام في اليابان ونالها بوكا جونيورز الأرجنتيني على حساب ريال مدريد.

ومنع الانهيار المالي لشركة التسويق التابعة لفيفا إجراء نسخة عام 2001 لكأس العالم للأندية ،لتستمر "الانتركونتنتال" حتى 2005 في ضيافة اليابان.

وانطلق الشكل الجديد لكأس العالم للأندية بإشراف فيفا بشكل منتظم من 2005 وفيها كان الاتحاد السعودي ثاني فريق آسيوي يظهر إلى جانب الأهلي المصري كثاني فريق إفريقي بتاريخ البطولة.

وارتفع عدد الأندية المشاركة إلى سبعة من 2007، والبطولة تنقلت استضافتها بين اليابان والإمارات والمغرب وصولا إلى النسخة الحالية في قطر التي تستضيفها لعامين متتالين قبل اطلاق الشكل الجديد للبطولة في 2021 بمشاركة 24 ناديا من مختلف القارات.