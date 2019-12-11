الشارقة المتصدر يفقد نقطتين ثمينتين في الدوري الإماراتي









اسماء السيد - فقد الشارقة المتصدر نقطتين ثمينتين بتعادله سلبا مع مضيفه بني ياس الثلاثاء، في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

ورفع الشارقة الذي سقط في فخ التعادل للمرة الثانية هذا الموسم مقابل ستة انتصارات، رصيده في المركز الاول الى 20 نقطة، مقابل ثماني نقاط لبني ياس في المركز التاسع الموقت.

ولم يكتفِ الشارقة بخسارته نقطتين، بل تعرض لضربتين موجعتين بخروج مدافعه شاهين عبد الرحمن مصاباً بكسر في يده(26)، وطرد نجمه البرازيلي إيغور كورنادو لنيله الانذار الثاني (87).

وأكرم الاتحاد كلباء وفادة ضيفه عجمان باكتساحه 6-2، في فوز هو الأكبر في تاريخه.

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سجل للفائز أحمد النقبي (6 و87)، والاردني ياسين البخيت (41)، ووليد عمبر(48 و73)، والبرازيلي كينادرو سانتوس (78)، وللخاسر الغامبي بوبكر تراولي (4 و57).

وتقدم الاتحاد كلباء للمركز الثامن برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد عجمان عند ثماني نقاط في المركز الثاني عشر.

وفاز الظفرة على مضيفه خورفكان بهدفين نظيفين سجلهما المغربي عصام العدوة(30) وابراهيم سعيد(89).

ورفع الظفرة رصيده الى 10 نقاط وتقدم للمركز السابع، بينما يقبع خورفكان الذي مني بخسارته الخامسة في قاع الترتيب مع ثلاث نقاط.

ويلعب الاربعاء في ختام المرحلة شباب الاهلي ثاني الترتيب مع الوحدة، والعين مع النصر، والوصل مع الفجيرة، وحتا مع الجزيرة.