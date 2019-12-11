شكرا لقرائتكم خبر عن قائد يد الأهلى فى دبى لإجراء جراحة دقيقة فى وتر الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طار إسلام حسن، نجم منتخبنا الوطنى لكرة اليد كابتن الأهلي، إلى الإمارات للخضوع لإجراء جراحة دقيقة فى وتر الكتف والصدر، بعد إصابته مع المنتخب الوطنى خلال استعداده لأمم أفريقيا المقرر إقامتها فى تونس الشهر المقبل.

وأكد دكتور محمود العدل، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا فورىا بسفر اللاعب على نفقة الاتحاد لإجراء الجراحة على أيدى خبير فرنسى فى دبى، بعدما أكدت الأشعات حاجته إلى تدخل جراحى سريع. وتمنى العدل عودة نجم منتخبنا الوطنى والنادى الأهلى سريعا إلى الملاعب بعد شفائه.