أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 10/12/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 10/12/2019، العديد من الأخبار الهامة في الرياضة المصرية والتي جاء في مقدمتها إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسئولي نادي الزمالك بمواعيد مباريات الفريق المتبقية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. "كاف" يخطر الزمالك بمواعيد مباريات الفريق المتبقية بدوري الأبطال أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسئولي نادي الزمالك بمواعيد مباريات الفريق المتبقية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. تلقى عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية خطاب شكر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على حسن تنظيم البطولة أرسلت إدارة النادي الاهلي اليوم ردًا للأتحاد الأفريقى لكرة القدم على طلب الأخير للحالات التحكيمية التي أخطأ فيها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري الأبطال والتي جرت بملعب رادس يوم 29 نوفمبر الماضي. اعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم اسماء حكام الأربعاء 11 ديسمبر الحالي ضمن مباريات الأسبوع السابع للدوري الممتاز علي النحو التالي: الجونة يوجه الشكر لـ"نيبوشا" بعد رباعية إنبي.. ورضا شحاتة مديرًا فنيًا Advertisements اتفق نادي الجونة مع مدربه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش على الاكتفاء بالفترة الماضية، بعد جلسة جمعت بين المدير الفني تعادل فريقا الإنتاج الحربى وسموحة بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. الأهلى يخسر أمام فيروفيارو الموزمبيقى فى البطولة الأفريقية لسيدات السلة خسر فريق سيدات سلة الأهلي أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقى بنتيجة 84-73، فى المباراة التى أقيمت بينهما بصالة 3 باستاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات".

أرسل اليوم الثلاثاء نادي الزمالك شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق وطلب تصعيدها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". يغادر، خلال الساعات المقبلة، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في طريقه للعاصمة الفرنسية باريس؛ لاستكمال برنامج العلاج الطبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك لمدة أسبوعين.. حقق فريق إنبى فوزا كبيرا على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما بإستاد الجونة بالبحر الأحمر فى إطار فعاليات الجولة السابعة للدورى.

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