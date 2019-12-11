شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإنتاج وسموحة يتقاسمان نقاط المباراة بهدف لكل منها فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقا الإنتاج الحربى وسموحة بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز ناصر ماهر هدف التقدم لسموحة من ضربة ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء، بعد ارتكاب محمد بازوكا لاعب الإنتاج خطأ وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية "طرد" فى الدقيقة 68، ثم نجح باسم مرسى فى إدراك التعادل للإنتاج فى الدقيقة 73 ويسجل أول أهدافه بالموسم الحالي، ليحصد كل فريق نقطة واحدة من اللقاء.

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سموحة بدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: الهانى سليمان، خط الدفاع : كريم يحيى، رجب نبيل، يوسف ديوب، أحمد أبو الفتوح، خط الوسط: شريف رضا، ناصر ماهر، محمد نادى، محمود حليمو، خط الهجوم: حسام حسن ورونالد وانجا.

فيما جاء تشكيل الإنتاج كالتالى: حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: أحمد شديد ومحمد بازوكا وأحمد دويدار وأحمد مجدي، خط الوسط: وموسي دياورا ومحمود عادل ومصطفي الجمل ومحمد فييرا، فى الهجوم: علاء سلامة وباسم مرسي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الإنتاج للنقطة 8 فى المركز الثامن بعد خوض 7 مباريات، فاز أبناء مختار في مباراتين وتعادلوا مثلهما وتلقوا الهزيمة في ثلاث مباريات، فيما يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام، برصيد 10 نقاط حصدها الفريق السكندري بعد خوض 7 مباريات، حيث فاز سموحة فى مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر في لقاء وحيد.