7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 10/12/2019 العديد من الأخبار المهمة فى الرياضة المصرية، ونرصد أبرز 7 أخبار اليوم.. تلقى عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية خطاب شكر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على حسن تنظيم البطولة. أرسلت إدارة النادي الاهلي اليوم ردًا للأتحاد الأفريقى لكرة القدم على طلب الأخير للحالات التحكيمية التي أخطأ فيها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري الأبطال والتي جرت بملعب رادس يوم 29 نوفمبر الماضي. الجونة يوجه الشكر لـ"نيبوشا" بعد رباعية إنبي.. ورضا شحاتة مديرًا فنيًا اتفق نادي الجونة مع مدربه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش على الاكتفاء بالفترة الماضية، بعد جلسة جمعت بين المدير الفني تعادل فريقا الإنتاج الحربى وسموحة بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. Advertisements الأهلى يخسر أمام فيروفيارو الموزمبيقى فى البطولة الأفريقية لسيدات السلة خسر فريق سيدات سلة الأهلي أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقى بنتيجة 84-73، فى المباراة التى أقيمت بينهما بصالة 3 باستاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات".

أرسل اليوم الثلاثاء نادي الزمالك شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق وطلب تصعيدها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". حقق فريق إنبى فوزا كبيرا على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما بإستاد الجونة بالبحر الأحمر فى إطار فعاليات الجولة السابعة للدورى.

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