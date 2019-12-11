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اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 10 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 10 / 12 / 2019 شهت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

الخطيب يغادر إلى باريس خلال ساعات لاستكمال برنامجه العلاجى

يغادر، خلال الساعات المقبلة، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في طريقه للعاصمة الفرنسية باريس؛ لاستكمال برنامج العلاج الطبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك لمدة أسبوعين؛ للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه بين الحين والآخر.

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الكاف يستجيب لشكوى الأهلى ويطلب مستندات إدانة حكم مباراة النجم الساحلي (تحديث)

أرسلت إدارة النادي الأهلي اليوم ردًا للاتحاد الأفريقى لكرة القدم على طلب الأخير للحالات التحكيمية التي أخطأ فيها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري الأبطال والتي جرت بملعب رادس يوم 29 نوفمبر الماضي.

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فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة
رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غدٍ الأربعاء على استاد السلام ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام.
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مران الأهلي قبل مواجهة دجلة.. جوانب خططية.. وتأهيل معلول وتدريبات قوية للحراس

خاض شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير، حراس مرمى الأهلى تدريبات منفردة اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل، ضمن المران المسائي الذي أقيم على ملعب التتش.

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الأهلى يخسر أمام فيروفيارو الموزمبيقى فى البطولة الأفريقية لسيدات السلة

oسر فريق سيدات سلة الأهلي أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقى بنتيجة  84-73، فى المباراة التى أقيمت بينهما بصالة 3 باستاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات".

 

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