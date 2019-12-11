شكرا لقرائتكم خبر عن أخرهم نيبوشا.. التجربة الصربية تغادر الدورى المصرى من الباب الخلفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى عهد مدرسة التدريب الصربية فى مصر، عقب توجيه إدارة الجونة الشكر للصربى نيبوشا ميلوسيفيتش، بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها مع الفريق وأخرها الخسارة من انبى بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الجونة بالبحر الأحمر فى إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

واتفق نادي الجونة مع مدربه الصربي نيبوشا على الاكتفاء بالفترة الماضية، بعد جلسة جمعت بين المدير الفني مع كل من حسام غالي مدير الكرة، ونادر شوقي، والتي شهدت اتفاقًا في رؤية النادي والمدرب بشأن ضرورة التغيير في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار علاقة الاحترام المتبادل بين النادي ومدربه.

الصربي نيبوشا

وعقد نيبوشا جلسة مع اللاعبين عقب مباراة اليوم أمام إنبي ووجه لهم كل الشكر على ما قدموه معه طوال الفترة الماضية، ووجه الجونة كل الشكر لـ نيبوشا على مجهوداته طوال الفترة الماضية وتمنى له كل التوفيق، على أن يتولى رضا شحاتة مدرب الفريق مسئولية المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

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وبعد رحيل نيبوشا، انتهى زمن المدرسة الصربية فى مصر، بعد أن اثبتت فشلها، حيث شهد الموسم الحالي والذي لم يمر منه إلا 7 جولات، إقالة 3 مدربين من صربيا بسبب سوء النتائج، والقصة بدأت من قلعة الدراويش عندما قرر مجلس إدارة الإسماعيلي إقالة الصربي ميودراج يسيتش بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة فى الدورى، وتولى بعده محمد محسن أبو جريشة المهمة.

الصربي ميودراج يسيتش

بعدها قرر مجلس إدارة الزمالك الاستغناء عن مدربه الصربي ميتشو بعد الخسارة من إنبى أيضًا بنتيجة 2/1 فى الدورى، ثم الخسارة من مازيمبى الكونغولي بنتيجة 3/0 ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وقررت إدارة النادي الأبيض إقالته، وتعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بدلاً منه.

الصربي ميتشو