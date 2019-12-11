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سوبر كورة يكشف المفاجآت الـ5 فى عقد خالد بوطيب مع الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف "سوبر كورة" تفاصيل بنود العقد المبرم بين المغربى خالد بو طيب، ونادى الزمالك، والتى تمنح النادى الأبيض، أحقية الاستغناء عن مهاجم الفريق، بعد الموسم الثانى، دون تحمل النادى أية أعباء مالية.

ويحصل خالد بوطيب بموجب تعاقده مع الزمالك على 4 ملايين و542 ألفا و103 يورو، أى ما يوازى 81 مليونا و373 الف جنيه مصرى، خلال مدة تواده بالقلعة البيضا، هذا بخلاف المزايا الأخرى.

 

وعلاوة على ذلك فإن هناك العديد من المفاجآت التى كشفها عقد اللاعب المغربى مع الزمالك والتى يسردها لكم سوبر كورة فى التقرير التالى..

 

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