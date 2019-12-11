شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف مصير شكوى الزمالك ضد حمدى النقاز والعقوبات المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر
- أن يكون موقف الزمالك سليما واللاعب حصل على مستحقاته المالية، ووقتها سيكون النقاز من حق الزمالك وتوقع عليه غرامة مالية.
- أن يكون موقف الزمالك سليما واللاعب حصل على مستحقاته ثم فسخ عقده ووقع لناد آخر، ووقتها سيعاقب اللاعب بالإيقاف والغرامة.
- أن يكون موقف النقاز سليما ووقتها سيكون من حق اللاعب فسخ عقده والانضمام لأى ناد.
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