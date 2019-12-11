اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يكشف مصير شكوى الزمالك ضد حمدى النقاز والعقوبات المتوقعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف مصير شكوى الزمالك ضد حمدى النقاز والعقوبات المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة مصير الشكوى المقدمة من نادى الزمالك ضد حمدي النقاز لاعب الفريق، الذى فسخ عقده من جانب واحد، وقال المصدر إن مصير الشكوى لن يخرج عن أحد هذه السيناريوهات: 

 

- أن يكون موقف الزمالك سليما واللاعب حصل على مستحقاته المالية، ووقتها سيكون النقاز من حق الزمالك وتوقع عليه غرامة مالية.

 

Advertisements

- أن يكون موقف الزمالك سليما واللاعب حصل على مستحقاته ثم فسخ عقده ووقع لناد آخر، ووقتها سيعاقب اللاعب بالإيقاف والغرامة.

 

- أن يكون موقف النقاز سليما ووقتها سيكون من حق اللاعب فسخ عقده والانضمام لأى ناد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف مصير شكوى الزمالك ضد حمدى النقاز والعقوبات المتوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا