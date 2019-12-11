شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف مصير شكوى الزمالك ضد حمدى النقاز والعقوبات المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة مصير الشكوى المقدمة من نادى الزمالك ضد حمدي النقاز لاعب الفريق، الذى فسخ عقده من جانب واحد، وقال المصدر إن مصير الشكوى لن يخرج عن أحد هذه السيناريوهات:

- أن يكون موقف الزمالك سليما واللاعب حصل على مستحقاته المالية، ووقتها سيكون النقاز من حق الزمالك وتوقع عليه غرامة مالية.

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- أن يكون موقف الزمالك سليما واللاعب حصل على مستحقاته ثم فسخ عقده ووقع لناد آخر، ووقتها سيعاقب اللاعب بالإيقاف والغرامة.

- أن يكون موقف النقاز سليما ووقتها سيكون من حق اللاعب فسخ عقده والانضمام لأى ناد.