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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في قائمة يوفنتوس لمباراة ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني بطلنادي يوفنتوس، عن قائمة اللاعبين استعداداً لمواجهة باير ليفركوزن في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب باي آرينا في ألمانيا.
وشهدت القائمة، استبعاد رودريجو بينتانكور لاعب وسط الفريق الإيطالي بسبب الإصابة في المباراة الماضية من بطولة الدوري أمام لاتسيو.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: تشيزني، بوفون، بينسوليو.
خط الدفاع: دي تشيليو، ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، ديميريل، جوتزي.
خط الوسط: بينايتش، ماتويدي، رابيو، موراتوري، بورتانوفا.
خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، هيجواين، برناردسكي.
وحسم يوفنتوس تأهله للدور الثاني رسميًا قبل خوض هذه الجولة، حيث يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.
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