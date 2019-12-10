بث مباشر مشاهدة مباراة انتر ميلان وبرشلونة اليوم الثلاثاء دوري أبطال أوروبا

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الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 نطلق، في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، مباراة برشلونة وإنتر ميلان، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب «سان سيرو».

Advertisements ومن المتوقع أن يمتلئ ملعب سان سيرو بأكثر من 70 ألف مشجع، خلال المباراة، مما سيسمح بكسر الرقم القياسي المُسجّل بتحقيق أعلى أرباح من بيع التذاكر في تاريخ كرة القدم الإيطالية. ويحتاج الإنتر تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي، للفوز على البارسا -الذي تأهل لثمن نهائي البطولة كأول المجموعة- لضمان حجز تذكرة التأهل الثانية، وهو الأمر الذي تجاوبت معه الجماهير بملء جميع المدرجات تقريبا. مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوممشاهدة مباراة برشلونة اليوممشاهدة مباراة انتر ميلان اليوممشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلانرابط مباراة برشلونة اليومرابط مباراة انتر ميلان اليوممباراة برشلونة بث مباشرمباراة انتر ميلان بث مباشربرشلونة بث مباشرانتر ميلان بث مباشرمباراة برشلونة مباشرمباراة انتر ميلان مباشر

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