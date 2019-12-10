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الامارات | بالفيديو والصور.. كيف تقنع أبنائك أن محمد صلاح أحرز هذا الهدف في دوري أبطال أوروبا

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد النجم المصري ليتألق من جديد بهدف من طراز عالمي في مباراة فريقه ضد سالزبورج في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان مهدد بوداع البطولة قبل المباراة في حالة خسارته، ولكن الفريق الإنجليزي حقق فوزاً رائعاً بنتيجة 2-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء بملعب "ريد بول أرينا”.

بهذه النتيجة ينهي ليفربول دور المجموعات متصدرا جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على نابولي الايطالي صاحب الوصافة، الذى حقق فوزا عريضا اليوم على جينك البلجيكي، ليتأهل ليفربول بصحبة نابولي إلى دور الـ16 .

وأنقذ اللاعب المصري نفسه بهدفه الذي أحرزه بطريقة رائعة بعد أن كان قد أضاع 3 فرص مؤكدة في المباراة التي شهدت هدفين في دقيقتين، حيث سجل الغيني نابي كيتا الهدف الأول فى الدقيقة 57 من رأسية إثر عرضية من ساديو ماني، قبل أن يضيف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني فى الدقيقة 58 وسط غفلة من الدفاع مستغلاً تقدم الحارس ليسدد الكرة من زاوية صعبة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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