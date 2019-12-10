شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية فى ختام دور المجموعات بدورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف «الأربعاء»، مباريات الجولة السادسة والأخيرة، بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا، التى ستشهد منافسات قوية، منها بحثا عن التأهل ومنها بدافع الثأر، حيث يحل مانشستر سيتى ضيفا ثقيلا على دينامو زغرب على ملعب ماكسيمير ستاديون، وذلك عند الثامنة مساء، كما يواجه شاختار دونيتسك نظيره أتالانتا فى نفس التوقيت، على ملعب دونباس أرينا، بحثا عن بطاقة التأهل الثانية برفقة مانشستر سيتى.

فيما يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره لوكوموتيف موسكو، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل أتلتيكو، وذلك عند العاشرة مساء، وذلك بحثا عن بطاقة التأهل الثانية رفقة يوفنتوس، حيث يحتل أتلتيكو مدريد 7 نقاط، فيما تعد فرصة لوكوموتيف معدومة كون الفريق يمتلك 3 نقاط فقط. وبعد أن تراجعت فرص أتلتيكو مدريد فى الدخول بقوة فى إطار المنافسة على لقب الدورى الإسبانى لكرة القدم هذا الموسم، يتطلع الفريق إلى تحقيق صحوة تهديفية وإنقاذ موسمه عبر استغلال الفرصة الأخيرة للاستمرار فى دورى أبطال أوروبا. ويحتاج أتلتيكو إلى الفوز، الذى قد يحسم لصالحه أيضا فى حال هزيمة أو تعادل ليفركوزن أمام يوفنتوس، أما فى حالة خروجه من دور المجموعات، فستكون ملامح الفترة المتبقية من الموسم مختلفة بشكل كبير بالنسبة لأتلتيكو مدريد.

وفى نفس المجموعة يحل يوفنتوس ضيفا على باير ليفركوزن، على ملعب باى ارينا، فى نفس التوقيت، ويأمل باير ليفركوزن فى الفوز وأن يتعثر أتلتيكو مدريد، حيث يحتل ليفركوزن المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما حسم اليوفى تأهله للدور المقبل بعد أن احتل المركز الأول برصيد 13 نقطة.

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وأكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو سوف يتواجد أساسياً إلى جانب جونزالو هيجواين فى تشكيلة البيانكونيرى، حيث يريد الدون تحسين أرقامه مع البيانكونيرى على الصعيد الأوروبى هذا الموسم.

وسيشرك سارى مرة أخرى صانع الألعاب الإيطالى فيديريكو بيرنارديسكى خلفهما، بينما سيحصل أدريان رابيو على الفرصة للمشاركة بشكلٍ أساسى فى وسط الميدان، تاريخياً يوفنتوس واجه منافسه القادم بايرن ليفركوزين ثلاث مرات سابقة بمسابقة دورى أبطال أوروبا، ونجح فى الفوز مرتين، وخسر فى أخرى.

فيما يستعد توتنهام هوتسبير للثأر من نظيره بايرن ميونخ، وذلك عندما يحل ضيفا على العملاق البافارى على ملعب اليانز أرينا، عند العاشرة مساء، يبدو وأن بايرن ميونخ لن يدخل القمة الأوروبية وهو مكتمل الصفوف، حيث أعلن النادى عن إصابة نجميه توليسو وجيروم بواتينج دون الإعلان عن مدة غيابهما.

ولا تمثل المباراة أهمية كبيرة للطرفين، حيث ضمن بايرن التأهل كأول للمجموعة وكذلك ضمن الفريق اللندنى التواجد فى ثمن النهائى، غير أن قيمة المباراة تأتى فى ظل الظروف المحيطة بها، حيث يسعى الفريق اللندنى للثأر من السباعية التى منى بها مرماه على ملعبه.

كما يستضيف باريس سان جيرمان نظيره جالطة سراى على ملعب حديقة الأمراء، عند العاشرة مساء، فى مباراة لا تمثل أهمية للفريقين حيث تأهل الفريق الباريسى، وودع الفريق التركى البطولة، ونفس الأمر ينطبق على مواجهة ريال مدريد وكلوب بروج، فى بلجيكا، حيث تأهل الريال وخرج الفريق البلجيكى.