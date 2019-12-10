شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يختتم استعداداته لمواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته الأربعاء استعدادا لمواجهة طنطا غدا الخميس فى الجولة السابعة ببطولة الدورى الممتاز والتى تقام باستاد الإسكندرية. كان الجهاز الفنى قد قام بإجراء تدريب الفريق الأخير فى الثانية ظهرا ليتواكب مع موعد مباراة طنطا قبل أن يدخل المعسكر اليوم الأربعاء فى ظل عودة القوة الضاربة للفريق التى غابت عن المواجهة الأخيرة أمام النصر فى الكأس بعد انتهاء إيقاف خالد قمر ومحمود رزق وأحمد نبيل مانجا ومعهم عماد السيد وأحمد رفعت والسيد سالم.

على الجانب الآخر، أكدت بعض وسائل الإعلام الليبية أن مدافع الاتحاد السكندرى والمنتخب الليبى أحمد شلبى أصبح قريبا من الرحيل عن الاتحاد لأسباب غير فنية والذى لم يشارك مع الاتحاد فى أى مباراة رسمية منذ انضمامه مطلع الموسم الحالى.