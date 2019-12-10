شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يختتم استعداداته لمواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته الأربعاء استعدادا لمواجهة طنطا غدا الخميس فى الجولة السابعة ببطولة الدورى الممتاز والتى تقام باستاد الإسكندرية. كان الجهاز الفنى قد قام بإجراء تدريب الفريق الأخير فى الثانية ظهرا ليتواكب مع موعد مباراة طنطا قبل أن يدخل المعسكر اليوم الأربعاء فى ظل عودة القوة الضاربة للفريق التى غابت عن المواجهة الأخيرة أمام النصر فى الكأس بعد انتهاء إيقاف خالد قمر ومحمود رزق وأحمد نبيل مانجا ومعهم عماد السيد وأحمد رفعت والسيد سالم.
على الجانب الآخر، أكدت بعض وسائل الإعلام الليبية أن مدافع الاتحاد السكندرى والمنتخب الليبى أحمد شلبى أصبح قريبا من الرحيل عن الاتحاد لأسباب غير فنية والذى لم يشارك مع الاتحاد فى أى مباراة رسمية منذ انضمامه مطلع الموسم الحالى.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يختتم استعداداته لمواجهة طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.