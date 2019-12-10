شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي حققه هندرسون خلال لقاء سالزبورج في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق جوردن هندرسون رقما قياسيا مع ليفربول، بوصوله للمباراة القارية رقم 50 مع «الريدز»، بعد مشاركته أمام سالزبورج منذ قليل والتى فاز فيها الفريق الإنجليزي بهدفين دون رد، صعد بهما إلى دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح هندرسون القائد رقم 21 الذي يصل إلى هذا الرقم الأوروبي مع ليفربول، وسالزبورج هو رابع نادي نمساوي يواجه الريدز، ففي 7 مباريات مع الفرق النمساوية، فاز في 5 مرات وتعادل مرة وخسر مثلها.