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رقم قياسي حققه هندرسون خلال لقاء سالزبورج في دوري الأبطال

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق جوردن هندرسون رقما قياسيا مع ، بوصوله للمباراة القارية رقم 50 مع «الريدز»، بعد مشاركته أمام سالزبورج منذ قليل والتى فاز فيها الفريق الإنجليزي بهدفين دون رد، صعد بهما إلى دور ثمن النهائي لبطولة .

وأصبح هندرسون القائد رقم 21 الذي يصل إلى هذا الرقم الأوروبي مع ليفربول، وسالزبورج هو رابع نادي نمساوي يواجه الريدز، ففي 7 مباريات مع الفرق النمساوية، فاز في 5 مرات وتعادل مرة وخسر مثلها.

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