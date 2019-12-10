شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال بالفوز على سالزبورج بثنائية «صلاح وكيتا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل ليفربول الإنجليزي، لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز بهدفين دون مقابل، على مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة.

ويضمن ليفربول بهذا الانتصار التاهل لدور الـ 16، في صدارة مجموعته الخامسة برصيد 13 نقطة، في المقابل يحتل ريد بول سالزبورج المركز الثالث بـ 7 نقاط.

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تقدم ليفربول في الدقيقة «57» من عمر المباراة، عن طريق ضربة رأسية من نابي كيتا لاعب وسط، بعد عرضية مميزة من زميله السنغالي ساديو ماني.

سالزبورج و ليفربول- دوري الأبطال

وأضاف بعدها بدقيقة واحدة، محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة «58» بعد خطأ فادح من مدافع الفريق النمساوي ليضعها بسهولة في مرمى سالزبورج.

وفي المقابل، تأهل نابولي رفقة ليفربول في وصافة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، عقب فوزه بأربعة أهداف دون مقابل على ضيفه جينك البلجيكي.

ويتذيل بتلك النتائج فريق جينك المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، بالخسارة في خمس مباريات، والتعادل في لقاء وحيد أمام نابولي في الجولة الثانية.