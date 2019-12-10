شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلي يصعد لربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق سيدات النادي الأهلي لكرة السلة بقيادة على هاشم، المدير الفني للفريق، في الوصول لدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا للأندية، والتي يشارك فيها الفريق الأحمر، لأول مرة في تاريخه بعد خوضه ثلاث مواجهات قوية خلال دور المجموعات من البطولة.

وفاز الفريق الأهلاوي على فريقي «فاب» الكاميروني و«سي إن إس إس» الكونغولي، بينما خسر من صاحب اللقب في نسخته الماضية فريق فيروفيارو الموزمبيقى مساء اليوم.

ويسعى الفريق بقوة للصعود إلى الأدوار المتقدمة من البطولة في ظل تدعيم مجلس الأهلي للفريق بلاعبات محترفات خلال فترة البطولة التي تمتد خلال الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر الجاري، والمقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.