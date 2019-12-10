- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في ليلة الصعود والصدارة ليفربول يخسر جهود نجمه المميز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
حقق فريق ليفربول الإنجليزي صعود مميز للدور الثاني لبطولة أبطال أوروبا، حيث الفوز على سالزبورغ النمساوي خارج الديار بهدفين نظيفين ليتأهل كزعيم للمجموعة الخامسة.
من ناحية أخرى ووفقا للعديد من التقارير الأوروبية، فقد تلقى ليفربول ضربة مفجعة بخسارة جهود نجمه الكرواتي "ديان لوفرين"، الذي أرض الملعب مبكرا هذا مع تجدد إصابته بشكل أكثر خطورة وتوقعات لغيابه وقت طويل ليحل مكانه جو جوميز.
الجدير بالذكر ليفربول سوف يواجه الجولة المقبلة من البريميرليج نظيره واتفورد بحثا عن ثلاث نقاط تعزز صدارته، إلا أن كلوب مضطر للدفع بالشاب جوميز لوقت غير معلوم لحين عودة لوفرين.
كانت هذه تفاصيل خبر في ليلة الصعود والصدارة ليفربول يخسر جهود نجمه المميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.