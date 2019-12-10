في ليلة الصعود والصدارة ليفربول يخسر جهود نجمه المميز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

حقق فريق ليفربول الإنجليزي صعود مميز للدور الثاني لبطولة أبطال أوروبا، حيث الفوز على سالزبورغ النمساوي خارج الديار بهدفين نظيفين ليتأهل كزعيم للمجموعة الخامسة.



من ناحية أخرى ووفقا للعديد من التقارير الأوروبية، فقد تلقى ليفربول ضربة مفجعة بخسارة جهود نجمه الكرواتي "ديان لوفرين"، الذي أرض الملعب مبكرا هذا مع تجدد إصابته بشكل أكثر خطورة وتوقعات لغيابه وقت طويل ليحل مكانه جو جوميز.

الجدير بالذكر ليفربول سوف يواجه الجولة المقبلة من البريميرليج نظيره واتفورد بحثا عن ثلاث نقاط تعزز صدارته، إلا أن كلوب مضطر للدفع بالشاب جوميز لوقت غير معلوم لحين عودة لوفرين.