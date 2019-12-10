ليفربول يوقف عنفوان سالزبورج ويتأهل لدور الـ 16 من دوري الأبطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 حقق نادي ليفربول فوزاً مؤزراً على مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي بثنائية نظيفة، في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بملعب ريد بول ارينا.

Advertisements عاني ليفربول الأمرين خلال أحداث الشوط الاول أمام هجمات سالزبورج بقيادة هالاند ومينامينو و هوانج، لكن أليسون كان بالمرصاد. في الشوط الثاني باغت ليفربول أصحاب الأرض بهدفين مباغتين عبر نابي كيتا في الدقيقة 57 و محمد صلاح في الدقيقة 59. بهذه النتيجة يتأهل ليفربول في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما حجز نابولي المركز الثاني برصيد 11 نقطة بعد فوزه على جينك برباعية نظيفة، فيما تأهل سالزبورج لبطولة الدوري الأوروبي

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