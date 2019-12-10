شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يتعادل مع سموحة 1/1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الإنتاج الحربي ضد سموحة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري ، سجل ناصر ماهر هدف تقدم سموحة وتعادل باسم مرسي للإنتاج الحربي.

وجاءت أحداث الشوط الأول سجال بين الفريقين في محاولة للوصول إلى مرم المنافس، ولكن بدون فاعلية هجومية داخل الصندوق، وإن كانت فرص الفريق الحربي هي الأخطر، حيث كان أكثر نشاطاً من الفريق السكندري.

وأضاع محمد فييرا لاعب الإنتاج أخطر فرص المباراة في الدقيقة 43 بعد استلامه كرة في مواجهة مباشرة مع المرمى ولكن أهداها خارج الثلاث شبكات على يسار الهاني سليمان، ونشط الفيقين في الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط ولكن بدون ترجمة ذلك إلى أهداف وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة طرد محمد بازوكا لاعب الإنتاج في الدقيقة 67 نتيجة عرقلة حسام حسن على حدود منطقة الجزاء، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وسجل ناصر ماهر لاعب سموحة هدف تقدم فريقه على الإنتاج الحربي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، من ركلة حرة مباشرة سددها مباشرة على المرمى بطريقة بارعة.

وتعادل باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي لفريقه في مرمى سموحة في الدقيقة 74 من عمر المباراة من كرة رأسية بعد متابعة تمريرة زميله محمد فييرا.

واستمرت النتيجة كما هي بعد ذلك لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

تشكيل سموحة:

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حراسة المرمى: الهانى سليمان .

خط الدفاع : كريم يحيى ، رجب نبيل، يوسف ديوب ، أحمد أبو الفتوح .

خط الوسط : شريف رضا ، ناصر ماهر ، محمد نادى ، محمود حليمو .

خط الهجوم : حسام حسن ورونالد وانجا .

تشكيل الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى:عامر عامر

خط الدفاع: أحمد شديد ومحمد بازوكا وأحمد دويدار وأحمد مجدي.

خط الوسط: موسي دياورا ومحمود عادل ومصطفي الجمل ومحمد فييرا.

خط الهجوم: علاء سلامة وباسم مرسي.