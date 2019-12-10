شكرا لقرائتكم فالنسيا ينهي الشوط الأول متقدماً بهدف على حساب أياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أحرز هدف تقدم فالنسيا اللاعب رودريحو مورينو بالدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.
جدير بالذكر أن أياكس الهولندي قبل الجولة الأخيرة يحتل صدارة المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، بينما فالنسيا الإسباني فيحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط.
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