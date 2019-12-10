شكرا لقرائتكم فالنسيا ينهي الشوط الأول متقدماً بهدف على حساب أياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق فالنسيا الإسباني الشوط الأول من مباراته أمام أياكس أمستردام الهولندي بالتقدم بهدف دون رد، خلال المباراة التي تجمع بينهما حالياً على ملعب "أمستردام أرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. أحرز هدف تقدم فالنسيا اللاعب رودريحو مورينو بالدقيقة 24 من عمر الشوط الأول. Advertisements جدير بالذكر أن أياكس الهولندي قبل الجولة الأخيرة يحتل صدارة المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، بينما فالنسيا الإسباني فيحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

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