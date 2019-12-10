شكرا لقرائتكم ديسابر يعقد جلسه مع لاعبي بيراميدز لبحث أهمية مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد فريق بيراميدز تحت قيادة الفرنسى سبستيان ديسابر، بقوة لمواجهة الزمالك فى المباراة التى ستجمعهما يوم الخميس المقبل فى إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى.

وعقد ديسابر جلسة مع لاعبيه تحدث خلالها عن مدى أهمية مواجهة الزمالك فى مشوار الدورى، مشددًا على ضرورة طى صفحة الفوز على نواذيبو الموريتانى بنتيجة 6/0 ضمن ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وشهد تدريب بيراميدز جانب بدنى واستشفائى للاعبين، قبل خوض بعض الفقرات الفنية.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهدف، فيما يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.