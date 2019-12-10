شكرا لقرائتكم مختار مختار: لاعبو الانتاج قدمو روحا عاليه وكانوا يستحقوا الفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب مختار مختار، المدير الفني لفريق الانتاج الحربي، عن رضاه لأداء لاعبيه أمام سموحة، مشيراً إلي أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة وكانوا يستحقوا الفوز باللقاء .

وكان الانتاج الحربي ، قد تعادل مع سموحة بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري.

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وقال مختار مختار، في تصريحات لقناة تايم سبورت :"اللاعبون لعبوا بروح عالية ورجولة، وأن الكرة اليوم كان فيها عدل بعض الشيئ، بعدما نجحنا في إحراز هدف التعادل في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، على الرغم من أننا نلعب بعشرة لاعبين".

وأضاف مختار مختار ، أنه يتمني أن يظهر لاعبيه بنفس الروح في جميع المباريات المقبلة لتحقيق الفوز بها ، موجهاً الشكر للاعبين علي تقديم مباراة جيدة أمام سموحة .