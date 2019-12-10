اخبار الرياضه

اتفاق بين الجونة ونيبوشا لإنهاء خدماته مع الفريق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم اتفاق بين الجونة ونيبوشا لإنهاء خدماته مع الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق نادي الجونة مع مدربه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش على الاكتفاء بالفترة الماضية، بعد جلسة جمعت بين المدير الفني وحسام غالي مدير الكرة، ونادر شوقي، والتي شهدت اتفاقا في رؤية النادي والمدرب بشأن ضرورة التغيير في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار علاقة الاحترام المتبادل بين النادي ومدربه.

وعقد نيبوشا جلسة مع اللاعبين عقب مباراة اليوم أمام انبي بالدوري التى خسرها الجونة بأربعة أهداف لهدف، ووجه لهم كل الشكر على ما قدموه معه طوال الفترة الماضية.

 

 

نادي الجونة يوجه كل الشكر لنيبوشا على مجهوداته طوال الفترة الماضية ويتمنى له كل التوفيق، على أن يتولى رضا شحاتة القيادة الفنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق بين الجونة ونيبوشا لإنهاء خدماته مع الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا