شكرا لقرائتكم اتفاق بين الجونة ونيبوشا لإنهاء خدماته مع الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق نادي الجونة مع مدربه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش على الاكتفاء بالفترة الماضية، بعد جلسة جمعت بين المدير الفني وحسام غالي مدير الكرة، ونادر شوقي، والتي شهدت اتفاقا في رؤية النادي والمدرب بشأن ضرورة التغيير في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار علاقة الاحترام المتبادل بين النادي ومدربه.

وعقد نيبوشا جلسة مع اللاعبين عقب مباراة اليوم أمام انبي بالدوري التى خسرها الجونة بأربعة أهداف لهدف، ووجه لهم كل الشكر على ما قدموه معه طوال الفترة الماضية.

نادي الجونة يوجه كل الشكر لنيبوشا على مجهوداته طوال الفترة الماضية ويتمنى له كل التوفيق، على أن يتولى رضا شحاتة القيادة الفنية.