شكرا لقرائتكم اتفاق بين الجونة ونيبوشا لإنهاء خدماته مع الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقد نيبوشا جلسة مع اللاعبين عقب مباراة اليوم أمام انبي بالدوري التى خسرها الجونة بأربعة أهداف لهدف، ووجه لهم كل الشكر على ما قدموه معه طوال الفترة الماضية.
نادي الجونة يوجه كل الشكر لنيبوشا على مجهوداته طوال الفترة الماضية ويتمنى له كل التوفيق، على أن يتولى رضا شحاتة القيادة الفنية.
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