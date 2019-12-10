شكرا لقرائتكم مصدر باتحاد الكرة يكشف سيناريوهات مصير شكوى الزمالك ضد حمدي النقاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، مصير الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد حمدي النقاز لاعب الفريق الذي فسخ عقده من جانب واحد ، وقال المصدر ان مصير الشكوي لن يخرج عّن احد هذه السيناريوهات :

- أن يكون موقف الزمالك سليم واللاعب حصل على مستحقاته المالية، ووقتها سيكون النقاز من حق الزمالك وتوقع عليه غرامة مالية.

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- أن يكون موقف الزمالك سليم واللاعب حصل على مستحقاته ثم فسخ عقده ووقع لناد آخر، ووقتها سيعاقب اللاعب بالإيقاف والغرامة.

- أن يكون موقف النقاز سليم ووقتها سيكون من حق اللاعب فسخ عقده والانضمام لأي ناد.