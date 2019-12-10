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شكرا لقرائتكم ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات اليوم الثلاثاء 10 / 12 / 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اقيمت اليوم مباراتين في افتتاح الجولة السابعة من عمر الدوري المصري، الأولى جمعت الجونة مع إنبي على ملعب الأول بالبحر الأحمر ، والثانية جمعت الإنتاج الحربي مع سموحة على ملعب السلام.
مباراة الجونة وإنبي
تغلب فريق إنبي على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري.
سجل رباعية إنبي في شباك الجونة رامي صبري "هدفين" ومحمد شريف ومحمد رزق، بينما سجل عمرو عبد الفتاح عموري هدف الجونة الوحيد.
مباراة الإنتاج الحربي وسموحة
تعادل الإنتاج الحربي ضد سموحة بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري.
سجل ناصر ماهر هدف تقدم سموحة وتعادل باسم مرسي للإنتاج الحربي.
وجاء ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأول من الجولة السابعة للدوري المصري كالآتي:
ترتيب جدول الدوري المصري
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