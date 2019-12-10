اخبار الرياضه

سبورتنج يفوز على بطل نيجيريا في البطولة الأفريقية لأندية سيدات السلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يفوز على بطل نيجيريا في البطولة الأفريقية لأندية سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

فاز فريق سبورتنج على نظيره وزارة جبل النار النيجيري بنتيجة 63-42 وذلك في ختام منافسات المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" والتي تستضيفها القاهرة.

 

وجاءت المباراة متوسطة المستوى وإستطاع سبورتنج الاستحواذ على مجريات المباراة ليننهى الشوط الأول بنتيجة 26-33 ليواصل التقدم وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 63-42.

Advertisements

 

وبهذا الفوز احتل سبورتنج المركز الثاني في المجموعة الأولى والتي تصدرها فريق إنتر كلوب الأنجولي، وضمت المجموعة الأولى كلا من سبورتنج، وزارة جبل النار، انيرجي البنيني و انتركلوب الأنجولي.

 

وانطلقت بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة"سيدات" في القاهرة في السادس من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الرابع عشر من ديسمبر الجاري بمشاركة ثمان فرق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سبورتنج يفوز على بطل نيجيريا في البطولة الأفريقية لأندية سيدات السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا