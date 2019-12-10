سبورتنج يفوز على بطل نيجيريا في البطولة الأفريقية لأندية سيدات السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وجاءت المباراة متوسطة المستوى وإستطاع سبورتنج الاستحواذ على مجريات المباراة ليننهى الشوط الأول بنتيجة 26-33 ليواصل التقدم وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 63-42.
وبهذا الفوز احتل سبورتنج المركز الثاني في المجموعة الأولى والتي تصدرها فريق إنتر كلوب الأنجولي، وضمت المجموعة الأولى كلا من سبورتنج، وزارة جبل النار، انيرجي البنيني و انتركلوب الأنجولي.
وانطلقت بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة"سيدات" في القاهرة في السادس من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الرابع عشر من ديسمبر الجاري بمشاركة ثمان فرق.
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