شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: تعادل الإنتاج أمام سموحة "عادل" والان مع تفاصيل الخبر
وكان الإنتاج الحربي، قد تعادل مع سموحة بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري.
وقال مختار مختار، في تصريحات لقناة تايم سبورت: "اللاعبون لعبوا بروح عالية ورجولة، وأن الكرة اليوم كان فيها عدل بعض الشيء، بعدما نجحنا في إحراز هدف التعادل في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، على الرغم من أننا نلعب بعشرة لاعبين".
وأضاف مختار مختار، أنه يتمني أن يظهر لاعبيه بنفس الروح في جميع المباريات المقبلة لتحقيق الفوز بها، موجهًا الشكر للاعبين علي تقديم مباراة جيدة أمام سموحة.
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