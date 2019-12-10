شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ناصر ماهر يحرز هدف تقدم سموحة على الإنتاج من ضربة ثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز ناصر ماهر لاعب سموحة هدف التقدم لفريقه أمام الإنتاج الحربى من ضربة ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء، بعد ارتكاب محمد بازوكا لاعب الإنتاج خطأ وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية "طرد" فى الدقيقة 68 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

جاء تشكيل سموحة كالتالى: حراسة المرمى: الهانى سليمان، خط الدفاع : كريم يحيى ، رجب نبيل، يوسف ديوب ، أحمد أبو الفتوح، خط الوسط: شريف رضا، ناصر ماهر، محمد نادى، محمود حليمو، خط الهجوم: حسام حسن ورونالد وانجا.

وجاء تشكيل الإنتاج كالتالى: حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: أحمد شديد ومحمد بازوكا وأحمد دويدار وأحمد مجدي، خط الوسط: وموسي دياورا ومحمود عادل ومصطفي الجمل ومحمد فييرا، فى الهجوم: علاء سلامة وباسم مرسي.

Advertisements

حتل الإنتاج الحربى المركز الـ 11 في جدول المسابقة، برصيد 7 نقاط بعد 6 مباريات، فاز أبناء مختار في مباراتين وتعادلوا في واحدة وتلقوا الهزيمة في ثلاث مباريات، فيما يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام، برصيد 9 نقاط حصدها الفريق السكندري بعد خوض 6 مباريات، حيث فاز سموحة فى مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر في لقاء وحيد.