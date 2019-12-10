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فوز الأهلى وخسارة الزمالك فى الجولة الـ 14 بدورى مرتبط اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية في إطار الجولة الـ 14 بدوري المرتبط بالمحترفين لـ كرة اليد مواليد 2000 للموسم المحلى 2019/2020.

 

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شهدت هذه الجولة فوز كل من البنك الأهلى على الزمالك 29 /28  وسبورتنج على أصحاب الجياد  27 /19 وسموحة على 6 أكتوبر 30 /29  والأهلى على الجزيرة 43/22  والمعادى على الزهور 26 /25  والطيران على محافظة الفيوم 25 /17  والأولمبى على الحوار 26 /25  وهليوبوليس على جزيرة الورد 39 /26  وطلائع الجيش على حدائق الأهرام 33/27.

 

جدير بالذكر أنه تمت إقامة الجولة الـ 15 يوم الجمعة الماضية بدلاً من الثلاثاء المقبل الموافق 17 ديسمبر الجارى، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من الزمالك على سبورتنج  24 /21 و6 أكتوبر على  البنك الأهلى 32 /28  والأهلى على  أصحاب الجياد  40/25 والمعادى على سموحة 31 /25 والطيران على الجزيرة  27 /18 والأوليمبى على  الزهور  33 /23 وهليوبوليس على  محافظة الفيوم 35 /19 وطلائع الجيش على  الحوار 37 /28  وحدائق الأهرام على  جزيرة الورد 34 /31.

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