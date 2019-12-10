فوز الأهلى وخسارة الزمالك فى الجولة الـ 14 بدورى مرتبط اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شهدت هذه الجولة فوز كل من البنك الأهلى على الزمالك 29 /28 وسبورتنج على أصحاب الجياد 27 /19 وسموحة على 6 أكتوبر 30 /29 والأهلى على الجزيرة 43/22 والمعادى على الزهور 26 /25 والطيران على محافظة الفيوم 25 /17 والأولمبى على الحوار 26 /25 وهليوبوليس على جزيرة الورد 39 /26 وطلائع الجيش على حدائق الأهرام 33/27.
جدير بالذكر أنه تمت إقامة الجولة الـ 15 يوم الجمعة الماضية بدلاً من الثلاثاء المقبل الموافق 17 ديسمبر الجارى، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من الزمالك على سبورتنج 24 /21 و6 أكتوبر على البنك الأهلى 32 /28 والأهلى على أصحاب الجياد 40/25 والمعادى على سموحة 31 /25 والطيران على الجزيرة 27 /18 والأوليمبى على الزهور 33 /23 وهليوبوليس على محافظة الفيوم 35 /19 وطلائع الجيش على الحوار 37 /28 وحدائق الأهرام على جزيرة الورد 34 /31.
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