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باسم مرسي يعود للتهديف بعد غياب عام ونصف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

عاد باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي لذاكرة التهديف مرة أخرى، بعد غياب منذ 12 أبريل 2018 أي ما يقارب عام ونصف، عقب تسجيله هدفه الأول مع فريقه أمام سموحة.

 

وتعادل سموحة مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري.

 

كان آخر هدف لباسم مع الزمالك في شباك الاتحاد، حين خسر بنتيجة 2-1 في الدوري.

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وغاب باسم عن أول 5 مباريات للإنتاج في الدوري، قبل أن يشارك أساسيًا أمام طلائع الجيش في الجولة السابقة.

 

 

 

 

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