شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي يعود للتهديف بعد غياب عام ونصف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتعادل سموحة مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري.
كان آخر هدف لباسم مع الزمالك في شباك الاتحاد، حين خسر بنتيجة 2-1 في الدوري.
وغاب باسم عن أول 5 مباريات للإنتاج في الدوري، قبل أن يشارك أساسيًا أمام طلائع الجيش في الجولة السابقة.
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