شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 10/ 12/ 2019 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء الموافق 10/ 12/ 2019 إقامة مباراتين فى إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى، حيث اصطدم فريق الجونة بإنبى، وواجه الإنتاج الحربى نظيره سموحة. إنبى يهزم الجونة 4 / 1 إنبى يهزم الجونة 4 / 1 حقق فريق إنبى فوزًا كبيرًا على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة بالبحر الأحمر، تقدم رامى صبرى مدافع إنبى لفريقه فى الدقيقة الثالثة، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 15، وأحرز محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 17، واختتم محمد رزق مهرجان الأهداف للمارد البترولى فى الدقيقة 55، وفى الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء نجح محمد عبد الفتاح عمورى فى إحراز الهدف الوحيد للجونة. بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 7 نقاط ويرتقى للمركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد الجونة عند 4 نقاط فى المركز قبل الأخير للدورى. Advertisements الإنتاج يتعادل مع سموحة 1 / 1 الإنتاج يتعادل مع سموحة 1 / 1 تعادل فريقا الإنتاج الحربى وسموحة بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام، أحرز ناصر ماهر هدف التقدم لسموحة من ضربة ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء، بعد ارتكاب محمد بازوكا لاعب الإنتاج خطأ وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية "طرد" فى الدقيقة 68، ثم نجح باسم مرسى فى إدراك التعادل للإنتاج فى الدقيقة 73 ويسجل أول أهدافه بالموسم الحالي، ليحصد كل فريق نقطة واحدة من اللقاء. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الإنتاج للنقطة 8 فى المركز الثامن بعد خوض 7 مباريات، فاز أبناء مختار في مباراتين وتعادلوا مثلهما وتلقوا الهزيمة في ثلاث مباريات، فيما يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام، برصيد 10 نقاط حصدها الفريق السكندري بعد خوض 7 مباريات، حيث فاز سموحة فى مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر في لقاء وحيد.

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