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مدرب الأهلي يوضح أسباب الهزيمة أمام فيروفيارو في البطولة الأفريقية للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد جاد المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة "سيدات" بالنادي الأهلي عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق اليوم أمام فيروفيارو الموزمبيقي في بطولة أفريقيا للأندية.

وخسر فريق سيدات سلة الأهلي أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقى بنتيجة  84-73، فى المباراة التى أقيمت بينهما بصالة 3 باستاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات".

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وقال جاد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن الأهلي لم يكن في يومه اليوم، وإن الفريق واجه سوء حظ، فضلاً عن قلة تركيز اللاعبات والذي تسبب في الأخطاء الدفاعية والهجومية التي حدثت خلال أحداث اللقاء.

وأضاف المدرب العام للأهلي أنه من الجيد أن الفريق تعرض للهزيمة في مباراة تحديد مراكز المجموعة وليس في مباريات خروج المغلوب، لافتًا أن الجهاز الفني بقيادة علي هاشم سيعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة اليوم ومعالجتها، ورفض جاد التعليق على أداء التحكيم في مباراة اليوم.

 

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