شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. باسم مرسى يحرز هدف التعادل للإنتاج أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى، أول أهدافه هذا الموسم، وتعادل لفريقه أمام سموحة بالدقيقة 73 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان ناصر ماهر أحرزهدف التقدم لسموحة من ضربة ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء، بعد ارتكاب محمد بازوكا لاعب الإنتاج خطأ وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية "طرد" فى الدقيقة 68.

Advertisements

جاء تشكيل سموحة كالتالى: حراسة المرمى: الهانى سليمان، خط الدفاع : كريم يحيى ، رجب نبيل، يوسف ديوب ، أحمد أبو الفتوح، خط الوسط: شريف رضا، ناصر ماهر، محمد نادى، محمود حليمو، خط الهجوم: حسام حسن ورونالد وانجا.

وجاء تشكيل الإنتاج كالتالى: حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: أحمد شديد ومحمد بازوكا وأحمد دويدار وأحمد مجدي، خط الوسط: وموسي دياورا ومحمود عادل ومصطفي الجمل ومحمد فييرا، فى الهجوم: علاء سلامة وباسم مرسي.

حتل الإنتاج الحربى المركز الـ 11 في جدول المسابقة، برصيد 7 نقاط بعد 6 مباريات، فاز أبناء مختار في مباراتين وتعادلوا في واحدة وتلقوا الهزيمة في ثلاث مباريات، فيما يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام، برصيد 9 نقاط حصدها الفريق السكندري بعد خوض 6 مباريات، حيث فاز سموحة فى مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر في لقاء وحيد.