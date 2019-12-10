شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يوجه الشكر لـ"نيبوشا" بعد رباعية إنبي.. ورضا شحاتة مديرًا فنيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق نادي الجونة مع مدربه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش على الاكتفاء بالفترة الماضية، بعد جلسة جمعت بين المدير الفني مع كل من حسام غالي مدير الكرة، ونادر شوقي، والتي شهدت اتفاقًا في رؤية النادي والمدرب بشأن ضرورة التغيير في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار علاقة الاحترام المتبادل بين النادي ومدربه.

وعقد نيبوشا جلسة مع اللاعبين عقب مباراة اليوم أمام إنبي بالدوري التى خسرها الجونة بأربعة أهداف لهدف، ووجه لهم كل الشكر على ما قدموه معه طوال الفترة الماضية.

ووجه الجونة كل الشكر لـ نيبوشا على مجهوداته طوال الفترة الماضية وتمنى له كل التوفيق، على أن يتولى رضا شحاتة مدرب الفريق مسئولية المدير الفني خلال الفترة المقبلة.