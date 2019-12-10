200 هدف ولا يتفوق عليه إلا ميسي.. 7 أرقام لصلاح أمام سالزبورج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شارك الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في فوز فريقه على مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي (2-0) مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نابولي الوصيف الذي فاز على جينك البلجيكي (4-0)، فيما ظل سالزبورج في المركز الثالث بسبع نقاط ليشارك في الدوري الأوروبي.

وأحرز صلاح الهدف الثاني لليفربول بطريقة رائعة بعدما راوغ الحارس ليسدد الكرة من زاوية مستحيلة في شباك سالزبورج.

ونستعرض في السطورة التالية أبرز الأرقام التي حققها صلاح بهدفه أمام سالزبورج:

- وصل محمد صلاح لهدفه رقم 200 في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، بواقع 82 هدفا مع ليفربول، 34 مع روما، 20 مع بازل، 12 مع المقاولون، 9 مع فيورنتينا، هدفين مع تشيلسي، و41 مع المنتخب.

- عادل صلاح أهداف الأوروجوياني لويس سواريز -الذي خاض 133 مباراة مع ليفربول- بعد الوصول لهدفه رقم 82 مع الريدز في 125 مباراة، متجاوزا فيرناندو توريس الذي أحرز 81 هدفا في 142 مباراة.

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- أصبح صلاح ثاني لاعب من ليفربول يسجل 20 هدفًا في دوري أبطال أوروبا "شاملة التصفيات"، بعد الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة الريدز الذي أحرز 30 هدفًا في المسابقة القارية الأغلى في أوروبا.

- باستثناء التصفيات المؤهلة لتشامبيونز ليج، بات صلاح (19 هدفا) على بعد هدفين فقط من معادلة أهداف جيرارد مع ليفربول خلال البطولة منذ انطلاق دور المجموعات، إذ يمتلك الرقم القياسي بـ21 هدفا.

- ساهم صلاح في 27 هدفا في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول منذ انتقاله للريدز (2017-18)، بعد تسجيل 19 وصناعة 8، ولا يتفوق عليه سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي اشترك بـ28 هدفا.

- قام صلاح بتسع تسديدات أمام سالزبورج، فقط البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ صوّب أكثر في مباراة واحدة من دوري الأبطال خلال الموسم الجاري، إذ سدد 10 كرات ضد ريد ستار الصربي.

- أحرز صلاح هدفه الـ11 هذا الموسم (2019-2020)، رافعا رصيده إلى أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا مع سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب صناعته لستة أهداف أخرى لزملائه.