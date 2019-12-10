أليسون: مباراة سالزبورج كانت صعبة.. وسعيد بهدفي صلاح وكيتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعرب البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بالفوز على فريق ريد بول سالزبورج النمساوي والتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول انتصاراً هاماً على نظيره النمساوي بنتيجة 2-0 اليوم الثلاثاء، وحسم تأهله إلى دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وقال أليسون في تصريحات عقب المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة جداً لكن دافعنا بشكل جيد جداً، وسعيد بالنتيجة والفوز والشباك النظيفة ايضاً لكن الأهم هو الثلاث نقاط".

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وتحدث الحارس البرازيلي عن المباراة الأولى بين الفريقين قائلاً: "كانت تهديفية بشكل كبير لأننا منحناهم الكثير من الفرص لكن اليوم دافعنا كمنظومة ومنعناهم من خلق عدة فرص".

وأعرب عن سعادته بهدفي محمد صلاح ونابي كيتا قائلاً: "أرضية الملعب لم تكن مثالية لكن الأهم هو أننا تمكننا من تحقيق الفوز وسعيد بهدفي صلاح وكيتا".

واختتم أليسون تصريحاته: "علينا التركيز بالفترة المقبلة، في أخر مباراتين كنا مركزين بشكل عالي وطوال الـ 90 دقيقة وحافظنا على نظافة شباكنا وسجلنا باللحظات الحاسمة وحققنا فوزاً مهماً".