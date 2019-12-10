الجونة ينهي تعاقده مع نيبوشا.. ورضا شحاتة مديرا فنيا مؤقتا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مصراي:

اتفق نادي الجونة مع مدربه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش على الاكتفاء بالفترة الماضية، بعد جلسة جمعت بين المدير الفني وحسام غالي مدير الكرة، ونادر شوقي، والتي شهدت اتفاقًا في رؤية النادي والمدرب بشأن ضرورة التغيير في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار علاقة الاحترام المتبادل بين النادي ومدربه.

الجونة كان قد هُزم في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما ببطولة الدوري.

وأوضح نادي الجونة، عبر بيان رسمي صادر عنه، أن رضا شحاتة، المدرب العام، سيتولى منصب المدير الفني المؤقت خلال المرحلة المقبلة لحين الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد.

وأتم نادي الجونة، بيانه، إلى أن نيبوشا عقد جلسة مع اللاعبين عقب مباراة اليوم، موجهًا لهم كل الشكر على ما قدموه معه طوال الفترة الماضية:"نادي الجونة يوجه كل الشكر لنيبوشا على مجهوداته طوال الفترة الماضية ويتمنى له كل التوفيق، على أن يتولى رضا شحاتة القيادة الفنية".