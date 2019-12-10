أبو تريكة: غاب ميسي فحضرت لمسات صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تغنى الدولي المصري السابق محمد أبو تريكة بهدف مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في شباك سالزبورج النمساوي، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدفا رائعا من زاوية مستحيلة أمام سالزبورج، ليقود فريقه للفوز بثنائية نظيفة وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة بعد حسم صدارة المجموعة بعشر نقاط.

وقال تريكة في الاستديو التحليلي للمباراة عبر قناة "بي إن سبورتس" عن أداء صلاح أمام سالزبورج: "أهدر السهل وسجل الصعب، غاب ميسي فحضرت لمسات صلاح".

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الأرجنتيني ليونيل ميسي غاب عن برشلونة الإسباني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث فضل المدرب إراحته بعدما ضمن الفريق الكتالوني صدارة مجموعته والتأهل للدور المقبل.

وأكمل: "جاء هدف صلاح بنفس طريقة هدفه مع روما أمام باليرمو في الدوري الإيطالي، لكن هدف اليوم كان الأصعب لأن الكرة جاءت على قدمه اليمنى والزاوية بعيدة وضيقة للغاية".

وأتم تريكة قائلا: "صلاح كان يحتاج هذا الهدف، وأرى أن الفوز كان متوقعا لفريق ليفربول، وتأهل مستحق إلى دور الـ16".