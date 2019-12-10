محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباريات يوم الثلاثاء من الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أوروبا. وحسم ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي التأهل لدور الـ16، بعد الفوز على سالزبورج النمساوي 2-0، وجينك البلجيكي 4-0. لمعرفة تفاصيل وموقف الأندية من التأهل لدور الـ16 قبل الجولة.. اضغط هنا Advertisements يمكنكم متابعة المباريات لحظة بلحظة من خلال الموضوع التالي: المجموعة السادسة إنتر ميلان الإيطالي 1-1 برشلونة الإسباني

بروسيا دورتموند الألماني 1-1 سلافيا براج التشيكي المجموعة السابعة ليون الفرنسي 0-2 لايبزج الألماني

بنفيكا البرتغالي 0-0 زينت بطرسبورج الروسي المجموعة الثامنة تشيلسي الإنجليزي 2-0 ليل الفرنسي

أياكس الهولندي 0-1 فالنسيا الإسباني

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كانت هذه تفاصيل خبر مباشر.. صراع التأهل لـ16 الأبطال.. تابع مباريات جولة الحسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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