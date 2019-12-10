الإنتاج الحربي يتعادل مع سموحة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تعادل الإنتاج الحربي مع سموحة بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب السلام، ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري المصري الممتاز.
افتتح ناصر ماهر التسجيل لسموحة في الدقيقة الـ69 من ضربة حرة مباشرة، لكن سرعان ما تعادل الإنتاج الحربي بعد خمس دقائق بضربة رأسية لباسم مرسي.
وبات هدف باسم مرسي هو الأول لمهاجم منتخب مصر السابق في الدوري بعد غياب طويل استمر قرابة 20 شهرا.
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لمحمد بازوكا لاعب سموحة في الدقيقة الـ68 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.
وتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع سموحة رصيده إلى 10 نقاط من 7 مباريات في المركز السادس، وأصبح رصيد الإنتاج 8 نقاط من 7 مواجهات في المرتبة الثامنة.
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