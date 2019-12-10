بالفيديو.. صلاح ينهي "نحسه" أمام سالزبورج بهدف خرافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: ضاعف الدولي المصري محمد صلاح النتيجة لفريقه ليفربول الإنجليزي أمام مضيفه سالزبورج النمساوي مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وسجل صلاح الهدف الثاني للريدز بعد 100 ثانية بالتمام والكمال من هدف افتتاح التسجيل في المباراة عن طريق زميله الغيني نابي كيتا. وجاء هدف صلاح في الدقيقة الـ58 بعد سلسلة فرصة أهدرها، حيث استغل خطأ مدافع سالزبورج لينطلق بالكرة ويراوغ الحارس، ليسدد الكرة في الشباك من زاوية مستحيلة. لمشاهدة الهدف.. اضغط هنا

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