مصدر لمصراوي: طلب جديد من الأهلي لكهربا لإتمام التعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر مسؤول، أن مسؤولي النادي الأهلي، رفضوا المستند الذي قدمه محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب أفيس البرتغالي، وطلبوا منه مستنداً جديدا من أجل اتمام التعاقد.

واقترب كهربا من الانتقال للنادي الأهلي بشكل رسمي لمدة 4 مواسم ونصف، بعدما قام بفسخ تعاقده مع ناديه البرتغالي.

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وقال المصدر في تصريحات لمصراوي " "المستند الذي وصل للأهلي من جانب كهربا يُفيد بأن اللاعب سدد الشرط الجزائي للنادي البرتغالي".

واختتم "النادي يريد مستنداً رسميا من النادي البرتغالي يفيد بفسخ التعاقد بين اللاعب والنادي وذلك من أجل اتمام باقي تفاصيل التعاقد مع اللاعب".

الجدير بالذكر أن كهربا انتقل إلى أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يقرر الرحيل عنه عن طريق فسخ التعاقد.