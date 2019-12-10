بالفيديو.. صلاح يهدر فرصتين محققتين للتسجيل أمام سالزبورج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أهدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فرصتين محققتين لافتتاح التسجيل في مباراة سالزبورج النمساوي مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (2019-20).

جاءت الفرصة الأولى بعد مرور خمس دقائق، حيث استلم صلاح كرة ساقطة من ديجان لوفرين، ليروضها بشكل رائع داخل المنطقة الجزاء، ليسددها بقدمه اليمنى قوية في الزاوية الضيقة لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة الـ29 من المباراة، واصلت الكرة عنادها لصلاح بعدما استغل تمريرة أرضية من الغيني نابي كيتا، ليسددها مباشرةً كما جاءت لكنها ضلت طريقها ومرت بغرابة بجوار القائم الأيمن لمرمى الفريق النمساوي.

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وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، مع العلم أن ليفربول يكفيه التعادل للتأهل كوصيف لمجموعته رفقة نابولي الإيطالي الذي يتصدر حاليا الترتيب، أما سالزبورج فيحتاج إلى الفوز لحجز بطاقة العبور.

لمشاهدة الفرصة الأولى.. اضغط هنا

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