بالفيديو: صلاح يُسجل في ليلة تأهل ليفربول ونابولي لدور الـ 16 بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ضمن فريق ليفربول التأهل لدور الـ 16 كمتصدرًا لمجموعته الخامسة بدوري أبطال أوروبا بفوزه بهدفين نظيفين على نظيره سالزبورج النمساوي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة كذلك ضمن نابولي التأهل كوصيف بعد رباعيته في مرمى جينك.

ليفربول تقدم في الدقيقة 57 عن طريق لاعبه نابي كيتا قبل أن يُسجل محمد صلاح في الدقيقة 58 الهدف الثاني، بينما سجل رباعية نابولي ميليك في الدقائق 3 و 26 و 38 (ركلة جزاء) قبل أن يُسجل ميرتنز في الدقيقة 74 من ركلة جزاء أيضًا.

ليفربول بعد فوزه على نظيره سالزبورج رفع رصيده إلى النقطة 13 في صدارة المجموعة الخامسة بفارق نقطتين عن نابولي ـ الذي صعد وصيفًا ـ بعد رباعية سجلها في مرمى جينك.

وإليكم ملخص المباراة:

في الدقيقة 5 كانت الخطورة الأولى بتصدي حارس سالزبورج لتصويبة صلاح من داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 8 كادت تصويبة ساديو ماني تسكن شباك سالزبورج ولكن مرت بجانب القائم.

مرور 15 دقيقة وسط سيطرة متبادلة وخطورة متبادلة من قبل الطرفين.

في الدقيقة 28: نابي كيتا أهدى محمد صلاح تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء قبل أن يهدرها صلاح عكس ما أعتاد.

مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال التعادل مستمرًا.

الدقيقة 32: محمد صلاح حصل على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء سددها هو أعلى مرمى سالزبورج.

وصل الشوط الأول للدقيقة 40 ولازال التعادل مستمرًا مع سيطرة متبادلة من قبل الفريقين.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.. وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق شوط ثاني سريع.. محمد صلاح يواصل إهدار الفرص في الدقيقة 47؛ حيث حاول مراوغة حارس المرمى ولكنه فشل.

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الدقيقة 51: بطاقة صفراء لماني لاعتراضه على الحكم.

الدقيقة 52: كلوب يدفع بجوميز بدلًا من لوفرين المصاب.

الدقيقة 57:كيتا يُسجل الهدف الأول لليفربول.

الدقيقة 59: صلاح يسجل هدفًا رائعًا.

الدقيقة 88: ماني يُهدر مجدًا بتصويبة من داخل منطقة الجزاء تعلوا العارضة بعدما ترك صلاح الفرصة له ليسددها.

انتهاء المباراة بفوزليفربول بهدفين نظيفين ومن ثمّ التأهل لدور الـ 16 كمتصدر للمجموعة.

نابولي VS جينك

بداية ساخنة للمباراة في الدقيقة 3 تقدم نابولي عن طريق لاعبه ميليك بهدف أول قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 25.

في الدقيقة 38 حصل نابولي على ركلة جزاء سددها ميليك لتصبح النتيجة ثلاثية نظيفة سجلها هو فقط.

انتهاء الشوط الأول وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني:

في الدقيقة 75 سجل درايز ميرتنز الهدف الرابع لنابولي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء أيضًا.

انتهاء المباراة بفوز نابولي برباعية نظيفة ومن ثمّ ضمان التأهل للدور التالي.