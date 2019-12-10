الجونة يقيل نيبوشا ورضا شحاتة مديرًا فنيًا مؤقت

يتولى رضا شحاتة، المدرب العام، منصب المدير الفني المؤقت خلال المرحلة المقبلة لحين الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد.

وأصدر نادي الجونة بيانا رسميا نصه الآتي:

اتفق نادي الجونة مع مدربه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش على

الاكتفاء بالفترة الماضية، بعد جلسة جمعت بين المدير الفني وحسام غالي مدير الكرة، ونادر شوقي، والتي شهدت اتفاقا في رؤية النادي والمدرب بشأن ضرورة التغيير في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار علاقة الاحترام المتبادل بين النادي ومدربه.

وعقد نيبوشا جلسة مع اللاعبين عقب مباراة اليوم، ووجه لهم كل الشكر على ما قدموه معه طوال الفترة الماضية.

ووجه نادي الجونة كل الشكر لنيبوشا على مجهوداته طوال الفترة الماضية ويتمنى له كل التوفيق.