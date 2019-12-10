جماهير الاهلي لكهربا: مرحبًا بعودتك لبيتك

وقع محمود عبد المنعم "كهربا"، مع النادي الأهلي من أفيس البرتغالي في الانتقالات الشتوية المقبلة، وقد أدى ذلك إلى اهتمام كبير من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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مهاجم المنتخب الوطني وقع بالفعل على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، اليوم الثلاثاء، بعد جلسة عقدها مع

أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

وفسخ كهربا عقده مع ديبورتيفو أفيس البرتغالي بعد انقطاعه عن التدريبات منذ معسكر المنتخب في شهر نوفمبر الماضي.

وعقب التوقيع قالت أميرة الطويل، "مرحبًا بعودتك إلى بيتك"، أما محمد عماد، "أخيرًا كهربا في الأهلي".

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أما بركات، "مرحبًا بعودتك يا أبننا"، وعمرو فهمي "محمود كهربا يحول 450 ألف دولار لنادي أفيس البرتغالي وينهي إجراءات فسخ تعاقده.. وأصبح لاعبا حرا فى الوقت الحالي".

أما محمود عبد الناصر،"اهلا بك يا ابن النادى فى بيتك ان شاء اله بديد كهربا فى الاهلى ونجم منتخب مصر".

وشهدت حضور محمود الخطيب، رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من أجل الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالانتقالات الشتوية واللاعبين الراحلين عن القلعة الحمراء.